وفاة مواطنين متأثرين بجراحهما بعد تفجير حي الشجاعية بغزة





وأوضح السحباني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن المواطنين هما: أحمد سامي العرعير (23 عاماً)، وعبد الكريم رائد العرعير (19 عاماً)، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن وفاتهما صباح اليوم الثلاثاء، في قسم الحروق بالمستشفى.





وبوفاة المواطنين، يرتفع عدد ضحايا التفجير إلى خمسة أشخاص.









خاص دنيا الوطنأعلن الدكتور أيمن السحباني، مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، عن وفاة مواطنين متأثرين بجراح أصيبا بها بعد التفجير، الذي وقع في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة قبل أربعة أيام.