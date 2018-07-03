خلفًا لعباس كامل.. الرئيس السيسي يُعيّن مديراً جديداً لمكتبه

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يقضي بتعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية.واللواء محسن عبد النبي تخرج في الكلية الحربية عام 1978 دفعة 71 حربية، وتولى جميع الوظائف القيادية في فرعه، حتى تم تعيينه في منصب نائب مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة منذ كانون الثاني/ يناير 2012، ثم مديراً للشؤون المعنوية منذ كانون الثاني/ يناير 2014.يذكر، أن اللواء عباس كامل، كان هو آخر مدير لمكتب الرئيس السيسي، قبل أن يتم تكليفه بمنصب مدير المخابرات المصرية العامة.