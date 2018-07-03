الجيش المصري يُعلن تصفية ثلاثة مسلحين جدد بعملية "سيناء 2018"

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش المصري، عن مقتل ثلاثة مسلحين، أثناء عمليات الخطة الشاملة المعلنة تحت عنوان (سيناء 2018).وقال بيان القوات المسلحة المصرية رقم 25، الذي رصد تطورات العملية العسكرية المتواصلة منذ شباط/ فبراير الماضي، والتي أعلنها الجيش بتكليف رئاسي، بحسب صحيفة (المصري اليوم)، أن العمليات على مدار الأيام الماضية، أسفرت عن القضاء على ثلاثة عناصر مسلحة، والقبض على 59 شخصًا من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء.