مقتل عدد كبير من الحوثيين بغارات جوية للتحالف غربي اليمن

لقي عدد كبير من جماعات الحوثي مصرعهم مساء أمس الاثنين، فيما أصيب عدد آخر، جراء غارات جوية، شنتها طائرات التحالف العربي في محافظة الحديدة غربي اليمن، بحسب ما جاء على موقع (سبتمبر نت).





رام الله - دنيا الوطنوقال الموقع: "إن إحدى هذه الغارات، أسفرت عن تدمير دورية قتالية، ومقتل كل من كان على متنها من العناصر الحوثية، في مديرية زبيد في الحديدة".وأضاف: "كما استهدف طيران التحالف، بغارتين مماثلتين تمركزاً للحوثيين، في كلية التربية بمديرية زبيد، والتي حولتها إلى ثكنة عسكرية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم".وفي سياق متصل، ذكر المصدر نفسه، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، مسنودة بقوات التحالف العربي، واصلت عمليات التمشيط الواسعة للمناطق الواقعة إلى الشرق من الخط الساحلي في المديرية نفسها، من أجل تأمينه.ولم يصدر بيان من التحالف العربي في هذا الشأن حتى الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش.ومنذ أكثر من نصف شهر، أطلقت القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية، تهدف للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وبقية مناطق المحافظة، من قبضة مسلحي الحوثي، بحسب وكالة (د ب أ).