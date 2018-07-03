الصالحي: مُصادقة الكنيست على قانون خصم رواتب الأسرى قرصنة إسرائيلية





وأكد في هذا الإطار على أن الموقف الفلسطيني ثابت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي في موضوع الشهداء والأسرى والجرحى.



وأضاف الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الثلاثاء، أن خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب، هو نوع من القرصنة، فإسرائيل ليست وكيلة على أموال الضرائب والمقاصة الفلسطينية، وإنما تجبيها مقابل عمولة حسب الاتفاقات الموقعة معها.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي: ان مصادقة الكنيست على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، يؤكد مجدداً على أن إسرائيل تتصرف بدون أي اعتبار لأي من القوانين والمواثيق الدولية، وإنما تتصرف كقوة قائمة بالاحتلال.