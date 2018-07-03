شؤون فلسطينية

صرف رواتب الموظفين الحكوميين ونسبة الخصم لغزة 50%

صرف رواتب الموظفين الحكوميين ونسبة الخصم لغزة 50%
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
صرفت وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق الوطني، اليوم الثلاثاء، رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والضفة الغربية عن شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت مصادر بنكية، لـ "دنيا الوطن": إنه تم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بنسبة 50% من إجمالي الراتب، في حين صُرفت الرواتب للضفة الغربية بنسبة 100%.

وكانت "دنيا الوطن"، أكدت أنه سيتم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، بنسبة خصم 50%، وذلك خلافاً لتصريحات عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح حول صرف رواتب الموظفين بنسبة 70%.

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