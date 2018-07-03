صرف رواتب الموظفين الحكوميين ونسبة الخصم لغزة 50%

خاص دنيا الوطنصرفت وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق الوطني، اليوم الثلاثاء، رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والضفة الغربية عن شهر حزيران/ يونيو الماضي.وقالت مصادر بنكية، لـ "دنيا الوطن": إنه تم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بنسبة 50% من إجمالي الراتب، في حين صُرفت الرواتب للضفة الغربية بنسبة 100%.وكانت "دنيا الوطن"، أكدت أنه سيتم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، بنسبة خصم 50%، وذلك خلافاً لتصريحات عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح حول صرف رواتب الموظفين بنسبة 70%.