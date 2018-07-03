تنقُل أكثر من 10 آلاف مسافر الاثنين على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 10257 مسافراً في الاتجاهين الاثنين 02-07-2018 عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 4236 مسافراً.





قادمون: 6021 مسافراً.





مرجعون: 13 مسافراً.





وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم، الثلاثاء لمدة 24 ساعة متواصلة في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن