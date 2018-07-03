حماس تُعلّق على خروج المرأة للمشاركة في مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن خروج مختلف قطاعات وأطر المرأة اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار، يؤكد انخراط كل مكونات شعبنا في تحقيق أهداف المسيرات وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.وأضاف القانوع، في تصريحات عبر موقع (فيسبوك)، أن "الحشد النسوي الكبير يعكس المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في مواجهة ما يُسمى بـ (صفقة القرن) ودورها البارز، بجانب أبناء شعبنا في معركة التحرير، وتقرير المصير".