ليبرمان للرئيس عباس: سنخصم منك كل شيكل ستدفعه للأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي، أنه تم تنفيذ ما وعد به، وتم وقف رواتب الأسرى، وعائلات الشهداء الفلسطينيين.وقال ليبرمان في تغريدة بموقع (تويتر): "لقد وعدنا بوقف رواتب هؤلاء الفلسطينيين وبالفعل نفذنا، والآن أصبح الأمر قانونًا نهائيًا".وأضاف: كل شيكل سيدفعه أبو مازن للأسرى وغيرهم، سيتم خصمه تلقائيًا من ميزانية السلطة الفلسطينية.وكان الكنيست، وافق بكامل هيئته على مشروع قانون يسمح لإسرائيل، بخصم جزء من عائدات الضرائب التي تنقلها إلى السلطة الفلسطينية، بدلًا عن المدفوعات التي تنقلها إلى الأسرى وعائلاتهم.