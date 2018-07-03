كوهين: وفد عسكري عربي من "أبناء العم" زار إسرائيل للاطلاع على "الشبح"

رام الله - دنيا الوطنأكد الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين، أن وفداً عسكرياً عربياً، من إحدى الدول الخليجية، زار إسرائيل مؤخرًا.وكتب كوهين، في تغريدة له على موقع (تويتر) قائلًا: وفد من سلاح جو عربي خليجي، زار أخيراً إسرائيل للاطلاع على أداء طائرة (f 35)، مشيرًا إلى أن إسرائيل قدمت للوفد الخليجي عرضًا بمرافقة طرف أمريكي كبير.ولم يكشف كوهين، عن الدولة التي يتبع لها هذا الوفد العسكري، لكن ذكر في التغريدة: "نحن دائماً مستعدون للتعاون مع أبناء عمنا العرب لأجل مواجهة عدونا المشترك إيران".