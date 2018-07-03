الطيبي: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سطو مُسلح

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين على قانون خصم الأموال المنقولة للسلطة الفلسطينية من خلال خصم مخصصات الأسرى والشهداء، المنقولة للسلطة الفلسطينية كعائدات ضرائب، بالقراءتين الثانية والثالثة.





وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، قال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير- القائمة المشتركة، الاحتلال هو

الاحتلال، أنتم تقدسون أشخاصاً قاموا بذبح عائلات فلسطينية وأردنية مثل مئير هار تسيون، ونحن نعتبره قاتلاً وإرهابياً، وتدفعون لهذه العائلات مخصصات بطريقة غير مباشرة، وبالمقابل تطلقون على مناضلي وشهداء الشعب الفلسطيني بأنهم إرهابيون، وتقومون بسن هذا القانون، وهو سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني، التي تجبونها وتقطعون منها 3٪ كضريبة، إنها عملية سرقة وسطو.





وأضاف الطيبي: "كل مرة تأتون باقتراح جديد وفكرة فاشية وعنصرية ومتطرفة أخرى، دون أن يمس ذلك بمعنويات الشعب الفلسطيني، واليوم كنت في فعالية إحياء الذكرى الرابعة لحرق الطفل محمد أبو خضير على أيدي متطرفين يهود، لن تفكروا بقطع مخصصات التأمين الوطني عن قتلته، وقبل أسبوعين قام بعض سوائب المستوطنين بترديد نشيد "وين علي.. علي احترق" أمام محكمة اللد في وجه جد الطفل علي الدوابشة أمام أعين الشرطة الإسرائيلية، ومر ذلك مر الكرام".





وأنهى الطيبي: "بإمكانكم أن تسنوا كل ما يخطر في بالكم من قوانين عنصرية متطرفة، وبإمكانكم أن تسلبوا الحقوق، وتغتصبوا الأرض، وتحرقوا أطفالنا، ولكننا نذكركم بقولنا وموقفنا، لن تتمكنوا يوماً من كسر إرادة الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال، والطامح للحرية".

رام الله - دنيا الوطن