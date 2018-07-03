شاهد: معلمون تونسيون يرفضون تصحيح امتحان ثانوية عامة بسبب إسرائيل

صورة الامتحان

رام الله - دنيا الوطنرفض معلمون تونسيون، تصحيح امتحان الثانوية العامة في مادة الجغرافيا، لوجود سؤال ورد فيه اسم "دولة إسرائيل".ووفق ما نشرت صحيفة (اليوم السابع)، فقد احتج عشرات المعلمين في مراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2018 على موضوعي التاريخ والجغرافيا في مدينة (القصرين) وسط تونس، بسبب إدراج مصطلح (إسرائيل) في دورة مراقبة، مطالبين بأنه إذا كان سيتم اعتبار إسرائيل دولة، فيجب اعتبارها دولة محتلة للشعب الفلسطيني.وقال أحد الأساتذة المحتجين في مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن الاحتجاج هو من أجل أن نبلغ موقفنا لمن يهمه ولمن لا يهمه الأمر، برفض الاعتراف بإسرائيل دون إلحاقها بصفة الاحتلال على الأقل.وأضاف: "يجب أن يقترن اسم إسرائيل في أذهان الأطفال بأنها احتلال وكيان صهيوني.. نحن مع قضايا أمتنا والبوصلة التونسية تشير منذ 1947 أنه لا يوجد شيء فوق الكوكب اسمه إسرائيل".