شؤون فلسطينية

البرغوثي: قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية وعنصرية

البرغوثي: قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية وعنصرية
رام الله - دنيا الوطن
وصف الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار الكنيست الإسرائيلي بسرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية، والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الإسرى والشهداء، بأنه "قرصنة لصوصية حقيرة، وعملية نهب عنصرية، تؤكد أن إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية، وأضافت إجحافاً إلى إجحافها".

وأكد البرغوثي، "أن إسرائيل لا تملك ولا يجب أن تملك سلطة قانونية على أموال الشعب الفلسطيني، وأنها بسلبها لأموال الضرائب، تُعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل".

وقال الدكتور البرغوثي: إن إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم، وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم.

وأضاف البرغوثي، أنه لم يعد هناك مجال للتأخر في الرد على هذه اللصوصية والقمع، الذي تمارسه حكومة إسرائيل، ولا بد من إلغاء كافة الاتفاقيات معها، بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها.

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