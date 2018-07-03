بعد رحلة رعب استمرت 9 أيام.. العثور على لاعبين أحياء داخل كهف مغمور بالمياه

رام الله - دنيا الوطنتمكنت القوات البحرية التايلندية، من العثور على جميع لاعبي فريق كرة القدم الـ 12 ومدربهم على قيد الحياة، بعد أن حوصروا في كهف مغمور بالمياه لتسعة أيام.وقالت قناة (روسيا اليوم): إن عملية بحث دولية نفذت منذ أن اختفى لاعبو فريق (Moo Pa )أو (Wild Boar) داخل كهف، في 23 حزيران/ يونيو الماضي.وقال حاكم تشيانغ راي التايلاندي، نارونغساك أوسوتاناكورن: إن القوات البحرية التايلندية، عثرت على المجموعة على قيد الحياة بعد 9 أيام من البحث اليائس، مضيفًا: "لقد وجدناهم آمنين، لكن العملية لم تنته، سنقوم بإحضار الطعام لهم وطبيب يمكنه الغوص، لست متأكداً من أنهم يستطيعون تناول الطعام لأنهم لم يأكلوا لفترة من الوقت".وأوضح أوسوتاناكورن، أنه من المتوقع، أن يكون اللاعبون الصغار في البداية غير قادرين على تحريك أطرافهم، مبينًا أن أعمار لاعبي الفريق تتراوح بين 11 و16 عاماً، فيما يبلغ عمر مدربهم 25 عاماً، واختفوا عندما حاصرتهم الفيضانات إثر دخولهم الكهف في 23 حزيران/ يونيو.