عربي

بنكيران: الرئيس الفلسطيني يتعرض لعزلة دولية بسبب مواجهة ترامب

بنكيران: الرئيس الفلسطيني يتعرض لعزلة دولية بسبب مواجهة ترامب
رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتعرض لعزلة، بعد قراره الأخير الرافض لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال بنكيران خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمتها (مؤسسة علي يعتة) (غير حكومية)، بالعاصمة المغربية الرباط بعنوان (أساطير وجرائم صهيونية ودسائس امبريالية ومآسٍ فلسطينية): إن صمود أبو مازن في وجه قرار أعظم رئيس ودولة في العالم، "في إشارة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بلاده للقدس"، سيُعطي زخماً للقضية الفلسطينية.

وأضاف: الذين يتحدثون عن (صفقة القرن) يعتقدون بأن المُشكل الفلسطيني مُشكل اقتصادي، بل هو مُشكل أناس حرموا من أرضهم ويريدون الرجوع إليها؛ لكي يتمتعوا بها، بحسب وكالة (الأناضول).

أخبار ذات صلة

شاهد: معلمون تونسيون يرفضون تصحيح امتحان ثانوية عامة بسبب إسرائيل

شاهد: معلمون تونسيون يرفضون تصحيح امتحان ثانوية عامة بسبب إسرائيل

الأهرام تُقاضي &#34;تركي آل الشيخ&#34; بتهمة السطو على اسمها

الأهرام تُقاضي "تركي آل الشيخ" بتهمة السطو على اسمها

بنتاغون: لم نتأكد من تصفية المسؤول المالي لتنظيم الدولة في العراق

بنتاغون: لم نتأكد من تصفية المسؤول المالي لتنظيم الدولة في العراق

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق

تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق

القوات العراقية تشن عملية كبرى في كركوك.. والخلافات مع &#34;البيشمركة&#34; تعود للواجهة

القوات العراقية تشن عملية كبرى في كركوك.. والخلافات مع "البيشمركة" تعود للواجهة

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

تنقُل أكثر من 10 آلاف مسافر الاثنين على (معبر الكرامة)

تنقُل أكثر من 10 آلاف مسافر الاثنين على (معبر الكرامة)

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

قراقع يطالب بانهاء سياسة الاعتقال لاداري التعسفي والتصدي للقوانين العنصرية الاسرائيلية

قراقع يطالب بانهاء سياسة الاعتقال لاداري التعسفي والتصدي للقوانين العنصرية الاسرائيلية

خالد: أستراليا تسير على خطى واشنطن وتل أبيب بالعداء لضحايا الإرهاب الإسرائيلي

خالد: أستراليا تسير على خطى واشنطن وتل أبيب بالعداء لضحايا الإرهاب الإسرائيلي

الطيبي: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سطو مُسلح

الطيبي: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سطو مُسلح

مخطط لبناء ألف وحدة استيطانية بالقدس

مخطط لبناء ألف وحدة استيطانية بالقدس

البرغوثي: قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية وعنصرية

البرغوثي: قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية وعنصرية

مشافي غزة: رصاص أكثر فتكاً يستخدمه الاحتلال ضد المتظاهرين

مشافي غزة: رصاص أكثر فتكاً يستخدمه الاحتلال ضد المتظاهرين

منوعات

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

&#34;المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها&#34;..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

"المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

عربي

بنتاغون: لم نتأكد من تصفية المسؤول المالي لتنظيم الدولة في العراق

بنتاغون: لم نتأكد من تصفية المسؤول المالي لتنظيم الدولة في العراق

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق

تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق