بنكيران: الرئيس الفلسطيني يتعرض لعزلة دولية بسبب مواجهة ترامب

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتعرض لعزلة، بعد قراره الأخير الرافض لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.وقال بنكيران خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمتها (مؤسسة علي يعتة) (غير حكومية)، بالعاصمة المغربية الرباط بعنوان (أساطير وجرائم صهيونية ودسائس امبريالية ومآسٍ فلسطينية): إن صمود أبو مازن في وجه قرار أعظم رئيس ودولة في العالم، "في إشارة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بلاده للقدس"، سيُعطي زخماً للقضية الفلسطينية.وأضاف: الذين يتحدثون عن (صفقة القرن) يعتقدون بأن المُشكل الفلسطيني مُشكل اقتصادي، بل هو مُشكل أناس حرموا من أرضهم ويريدون الرجوع إليها؛ لكي يتمتعوا بها، بحسب وكالة (الأناضول).