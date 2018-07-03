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بنتاغون: لم نتأكد من تصفية المسؤول المالي لتنظيم الدولة في العراق

بنتاغون: لم نتأكد من تصفية المسؤول المالي لتنظيم الدولة في العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنتاغون، أمس الاثنين، أنه لا يستطيع تأكيد مقتل "أبو عبيدة"، المسؤول المالي لتنظيم الدولة، جراء عملية خاضتها قوات "البيشمركة" الكردية في العراق بدعم من التحالف الدولي.

وجاء إعلان وزارة الدفاع الأميركية، تعقيباً على تصريح أدلى به سابقاً الاثنين، قائد "البيشمركة" في منطقة مخمور (شمال العراق)، قال فيه إن ثلاثة من مسلحي تنظيم الدولة، قتلوا في عملية خاضتها قواته بالتعاون مع التحالف الدولي في مرتفعات "قرة جوخ" المطلة على منطقة مخمور، ومن بينهم "شخص اسمه عامر المعروف بأبو عبيدة"، المسؤول عن المال والدعم اللوجستي في التنظيم، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).

وفي رده على طلب التعليق على هذا الخبر، قال العقيد الأميركي توماس فيل، المتحدث الرسمي باسم أركان قوات التحالف: "بإمكاننا تأكيد توجيه ضربات في جبل قرة جوخ، لكننا لا نستطيع تأكيد تصفية الشخص الذي تتحدثون عنه".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الانتصار النهائي على تنظيم الدولة في البلاد.

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