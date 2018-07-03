الخميس.. بومبيو يزور مجدداً كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، أمس، الاثنين، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، سيزور مجدداً كوريا الشمالية يوم الخميس، الخامس من الشهر الحالي.ولفتت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية خلال مؤتمر صحفي إلى أن بومبيو، سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وفريقه؛ بهدف متابعة العمل المهم من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).وقد جمعت قمة تاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في 12 حزيران/ يونيو.