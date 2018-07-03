دولي

مصرع وإصابة 24 سائحاً عراقياً في حادث سير بإيران

مصرع وإصابة 24 سائحاً عراقياً في حادث سير بإيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي سبعة سياح عراقيين مصرعهم أمس الاثنين، فيما أصيب 17 آخرون في حادث سير وقع في إيران.

وذكرت مصادر صحفية، أن حافلة تنقل سياح عراقيين، تعرضت إلى حادث سير على الطريق الذي يربط بين مدينتي مشهد وأصفهان الإيرانيتين، بحسب ما جاء على موقع (لبانون ديبيت).

وقالت المصادر: "إن الحادث أدى إلى مصرع سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضافت: "إن جميع السياح هم من محافظة بابل"، مشيرة إلى أن حالة بعض المصابين حرجة.

وتحتل إيران المرتبة العاشرة في ترتيب الدول التي تملك سجلاً كبيراً في حوادث السيارات، حيث يبلغ عدد القتلى سنوياً ما يقارب 25224 شخصاً.

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