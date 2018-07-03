الثلاثاء: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-21 32-21 32-21 بيت لحم 32-21 32-21 32-21 رام الله والبيرة 30-20 30-20 30-20 طولكرم 32-22 32-23 32-23 نابلس 33-22 33-22 33-22 قلقيلية 32-22 32-23 32-23 جنين 35-23 35-23 35-23 سلفيت 32-21 32-21 32-21 طوباس 35-23 35-23 35-23 روابي 33-21 33-21 33-21 الخليل 31-19 31-19 31-19 غزه 31-23 31-24 31-24 أريحا 40-26 40-26 40-26 خانيونس 31-23 31-24 31-24 الأغوار الشمالية 38-24 38-24 38-24 رفح 32-22 32-23 32-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم، الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/07/04: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/07/05: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/07/06: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: