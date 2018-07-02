حصيلة المسافرين عبر معبر رفح لهذا اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة معبر رفح عن حصيلة المسافرين من الحالات الإنسانية والطلبة والمرضى اليوم الاثنين.
وأفادت إدارة المعبر في تصريح صحفي، بمغادرة "326" مواطنا ووصول "95"، في حين أرجعت السلطات المصرية 6 مسافرين.
وأشارت إلى أن إجمالي المسافرين عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة بلغت "427"مواطنا.
أعلنت إدارة معبر رفح عن حصيلة المسافرين من الحالات الإنسانية والطلبة والمرضى اليوم الاثنين.
وأفادت إدارة المعبر في تصريح صحفي، بمغادرة "326" مواطنا ووصول "95"، في حين أرجعت السلطات المصرية 6 مسافرين.
وأشارت إلى أن إجمالي المسافرين عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة بلغت "427"مواطنا.
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