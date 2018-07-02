حصيلة المسافرين عبر معبر رفح لهذا اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة معبر رفح عن حصيلة المسافرين من الحالات الإنسانية والطلبة والمرضى اليوم الاثنين.وأفادت إدارة المعبر في تصريح صحفي، بمغادرة "326" مواطنا ووصول "95"، في حين أرجعت السلطات المصرية 6 مسافرين.وأشارت إلى أن إجمالي المسافرين عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة بلغت "427"مواطنا.