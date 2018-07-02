عربي

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج
رام الله - دنيا الوطن
 قال مدير شركة الخطوط التونسية، اليوم الاثنين، إن الشركة نجحت في التقليص من ظاهرة سرقة الأمتعة التي يعاني منها "مطار قرطاج" بشكل كبير.

وأوضح المدير العام للناقلة الوطنية، إلياس المنكبي، لوفد من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة في البرلمان اليوم الاثنين، ان الأجهزة الأمنية فككت عصابات لسرقة الأمتعة، ما قلص بشكل كبير من ظاهرة السرقات لحقائب المسافرين.

ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن المنكبي ان عدد السرقات انخفض الى مستوى 73 سرقة في عام 2017 بعد أن كانت في حدود أكثر من ألفي سرقة عام 2013

وأدى تفشي السرقات على مدى سنوات أعقبت أحداث الثورة عام 2011 الى حالة من التذمر المستمر لدى القادمين عبر مطار تونس قرطاج الدولي.

إلا أن السرقات ليست هي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الشركة حيث تواجه صعوبات هيكلية ومالية تصاعدت منذ 2011 أدت إلى تفاقم العجز المالي إلى أكثر من 200 مليون دولار في 2017.

وتستحوذ الخطوط التونسية على نحو 42 بالمئة من الحركة الجوية بالمطارات التونسية، لكنها تواجه تراجعا في نسبة انتظام الرحلات بجانب حالات التأخر المتكررة. وتقول الشركة إنها تعمل على تدارك أوجه القصور وتحسين خدماتها.

وعرضت الخطوط التونسية خططا إصلاحية لتجاوز الصعوبات المالية من بينها تسريح عدد من العمال لكن هذا المقترح يواجه اعتراضات نقابية.

أخبار ذات صلة

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق

تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق

القوات العراقية تشن عملية كبرى في كركوك.. والخلافات مع &#34;البيشمركة&#34; تعود للواجهة

القوات العراقية تشن عملية كبرى في كركوك.. والخلافات مع "البيشمركة" تعود للواجهة

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

حصيلة المسافرين عبر معبر رفح لهذا اليوم

حصيلة المسافرين عبر معبر رفح لهذا اليوم

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

جنرال إسرائيلي: الحكومة قادرة على إيجاد حل للطائرات الورقية لكنها لا تريد

جنرال إسرائيلي: الحكومة قادرة على إيجاد حل للطائرات الورقية لكنها لا تريد

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

فيديو: اندلاع حريق هائل في خزان للغاز بالرام شمال مدينة القدس

فيديو: اندلاع حريق هائل في خزان للغاز بالرام شمال مدينة القدس

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

منوعات

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

&#34;المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها&#34;..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

"المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

عربي

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

الخطوط التونسية تعلن التغلب على لصوص الأمتعة بمطار قرطاج

تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق

تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق