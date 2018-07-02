تشكيل قوة خاصة لحماية المياه شرق العراق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قيادة الشرطة في محافظة ديالى شرقي العراق اليوم (الاثنين) تشكيل قوة خاصة لحماية المياه في المحافظة، هي الأولى من نوعها في البلاد.وقال العقيد غالب العطية المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى لوكالة انباء شينخوا، إن"قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي أصدر توجيهات بتشكيل قوة خاصة لحماية مياه الانهر والجداول الزراعية من التجاوزات في عموم مناطق المحافظة دون استثناء".وأضاف العطية "ان هذه القوة هي الأولى من نوعها على مستوى العراق وسيكون لها صلاحيات لمعالجة أي تجاوز فورا وفق القانون، بالتنسيق مع كوادر وزارة الموارد المائية، باعتبارها الجهة المختصة في تنظيم ومتابعة ملف توزيع المياه بين المناطق ".وتابع أن" أكثر من 20 نهرا وجدولا مائي بينها رئيسية ستكون خاضعة لإجراءات الحماية من قبل القوة الجديدة" مبينا أن تشكيل القوة فرضته الظروف الراهنة والتي تتطلب حماية المياه من التجاوزات ومعاقبة المخالفين نظرا لما سببته من ضرر بالغ على مناطق زراعية واسعة في الأشهر الماضية والتي تزامنت مع فترة جفاف وقلة امطار في الشتاء.وتعاني محافظة ديالى من تجاوزات كبيرة على الانهر والجداول الزراعية خاصة خلال موسم الصيف، ما يؤدي إلى الحاق ضرر بالغ في قطاع الزراعة، ونقص في توفير المياه لمحطات تصفية الماء المخصص للشرب.يذكر أن اغلب الانهر والجداول في ديالى تأتي من إيران التي قطعت بعضها نتيجة الجفاف.ويأتي تشكيل هذه القوة لضمان توزيع المياه بين المناطق بالتساوي ووفق الجداول التي تعدها الجهات المختصة في وزارتي الموارد المائية والزراعة.