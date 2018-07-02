إعادة فتح معبر رفح... والجمعة والسبت إجازة من كل أسبوع

أعلنت وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ.ش.أ" استئناف فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعد إغلاقه لمدة 3 أيام، أمام حركة المسافرين.





وذكرت الوكالة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات بفتح المعبر لعبور الحالات الإنسانية والعالقين؛ وذلك لتخفيف معاناة مواطني القطاع.





وكانت السلطات المصرية، قد قررت الخميس 17 مايو/أيار، استمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني، بحسب جريدة الشروق المصرية.

لكن القاهرة أعلنت، الأسبوع الماضي، إعادة إغلاق المعبر دون ذكر أسباب ذلك وفق ما اورده موقع "سبوتنيك".

رام الله - دنيا الوطن