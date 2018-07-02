الرئيس: القيادة الفلسطينية تواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي.





وأطلع الرئيس، السفير الضيف، على آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي يعيشها شعبنا الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.





وأكد، أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية.





بدوره اكد السفير العمادي، التزام قطر بدعم الشعب الفلسطيني عبر الشرعية الفلسطينية، وجهود الرئيس محمود عباس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن