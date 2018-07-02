دولي

العثور على لاعبي فريق كرة قدم اختفوا منذ 9 أيام بتايلند

العثور على لاعبي فريق كرة قدم اختفوا منذ 9 أيام بتايلند
رام الله - دنيا الوطن
 بعد 9 أيام من البحث المضني تمكنت القوات البحرية التايلندية، من العثور على جميع لاعبي فريق كرة القدم الـ12 ومدربهم على قيد الحياة، بعد أن حوصروا في كهف مغمور بالمياه لأكثر من أسبوع.

وبدأت عملية بحث دولية منذ أن اختفت المجموعة داخل كهف تام لوانغ.

وقال حاكم تشيانغ راي التايلاندي، نارونغساك أوسوتاناكورن، للصحفيين اليوم الاثنين، إن القوات البحرية التايلندية عثرت على المجموعة على قيد الحياة بعد 9 أيام من البحث اليائس.

وأضاف: "لقد وجدناهم آمنين.. لكن العملية لم تنته.. سنقوم بإحضار الطعام لهم وطبيب يمكنه الغوص.. لست متأكدا من أنهم يستطيعون تناول الطعام لأنهم لم يأكلوا لفترة من الوقت".

وأشار نارونغساك أوسوتاناكورن أيضا إلى أنه من المتوقع أن يكون اللاعبون الصغار في البداية غير قادرين على تحريك أطرافهم.

وأفاد المسؤول بأن الممر الذي كان الغواصون يشقون طريقهم فيه صعودا في بعض الأماكن ونزولا في مناطق أخرى ضيق للغاية مما يجعل من الصعب على الغواصين التكيف مع كل معداتهم، مضيفا أن ارتفاع منسوب المياه، التي ملأت أجزاء من الكهف، أجبرتهم على الانسحاب لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبين أنه عندما انخفض منسوب المياه يوم الأحد سار الغواصون بنهج أكثر منهجية ونشر خط إمدادات أكسجين إضافية على طول الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن أعمار لاعبي فريق Moo Pa أو Wild Boar تتراوح بين 11 و16 عاما فيما يبلغ عمر مدربهم 25 عاما، واختفوا عندما حاصرتهم الفيضانات إثر دخولهم الكهف في 23 يونيو.

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