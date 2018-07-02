محيسن: لا نية للرئيس تشكيل حكومة جديدة برئاسة فياض والأخير لن يعود للمنصب

خاص دنيا الوطن- أحمد جلال



أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أنه لا نية لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة رئيس الوزراء السابق سلام فياض.







وقال محيسن، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الحكومة الحالية هي حكومة توافق وطني، شُكلت وفق اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، متسائلاً: "هل تحققت المصالحة ليتم تشكيل حكومة جديدة".







وحول اللقاء الذي عُقد بين الرئيس عباس وسلام فياض في رام الله أول أمس السبت، أوضح محيسن، أن اللقاء كان شخصياً ومن أجل اطمئنان فياض على صحة الرئيس عباس، مؤكداً أن الأنباء التي تتحدث عن نية الرئيس تشكيل حكومة وحدة يديرها فياض لا أساس لها من الصحة.







واستطرد: "الرئيس عباس لا يوجد لديه نية لتغيير الحكومة الحالية، كما أنه لن يعود رئيس حكومة سابق لمنصب رئاسة حكومة بالمطلق".







وفيما يتعلق بلجنة غزة العليا، قال محيسن، إن اللجنة أنهت مهامها، وعالجت كافة القضايا المتعلقة بقطاع غزة، مشدداً على أن قضايا القطاع لا تقتصر على رواتب الموظفين الحكوميين.







وأشار إلى تصريحات السفير القطري محمد العمادي بالقول: إنها تمثل عودة إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كما أن قضايا قطاع غزة سياسية بامتياز ولا تأخذ طابعاً إنسانياً ليجري التعامل معها بهذا الشكل، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني لديه قيادة هي صاحب القرار بهذا الشأن.