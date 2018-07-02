قيادي فلسطيني مهاجماً السفير القطري: المندوب السامي وأدعو لطرده

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



وصف عضو المجلس الوطني الفلسطيني، القيادي في حزب الشعب، وليد العوض، السفير القطري محمد العمادي، بـ "المندوب السامي للأراضي الفلسطينية"، وذلك بعد تصريحات له تتعلق بوجود اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.









ولفت العوض، إلى أن قطر تستغل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والذهاب لمعالجتها بمعزل عن الملف الفلسطيني بشكل عام، منوهاً إلى أن تصريحات العمادي ترسم الإطار لعدوان إسرائيلي جديد على غزة.





وشدد العوض، إلى أن تصريحات العمادي تمثل جوهر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة بـ (صفقة العصر)، خاصة بعد أن أُغلقت البوابات العربية أمام الوفد الأمريكي، وفشلوا في التسويق لخطة الفصل.







واستكمل: "تصريحات العمادي تمثل خطوة تجاه التطبيع العلني مع الاحتلال، إلى جانب أنها تمثل قفزاً على مبادرة السلام العربية".





وقال العوض، في تصريح خاص "دنيا الوطن"، إن السفير القطري محمد العمادي، تجاوز كل الحدود في تصريحاته الأخيرة، وآن الآوان لأن يسمع جملة أنه شخص غير مرغوب فيه".وأضاف العوض: "ألا توجد وسيلة لوقف عبث المندوب السامي القطري محمد العمادي، الذي يرسم حدود عدوان لاحق بالحفاظ على مشاريعه، ويلوح بصفقة مع الاحتلال"، مشيراً إلى أن تصريحات العمادي تجاوز لصلاحياته الدبلوماسية، وأن قطر تلعب دور العراب للخطط الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.يذكر أن العمادي قال في تصريحات صحفية، إن هناك اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن تلك الاتصالات بعلم الإدارة الأمريكية.