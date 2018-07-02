عاجل

  • انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخب البلجيكي والياباني

شؤون فلسطينية

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
دعا اتحاد الموظفين العرب في (أونروا) بغزة الاثنين، موظفي برنامج الطوارئ، المهددين، والمعلمين، الذين لم يتم تثبيتهم، وموظفي المكتب الإقليمي، إلى الاعتصام والاحتشاد الأربعاء المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان له، أن الاعتصام يأتي رفضًا للقرارات المتعلقة بمصير هؤلاء الموظفين، مؤكدًا رفضه المطلق لكل قرارات التقليص.

وشدد الاتحاد على أنه سيقف بكل قوة مع كل الفعاليات الجماهيرية الرافضة للتآمر على (أونروا)، متهمًا بعض الموظفين الكبار في الإدارة العليا (أونروا) بالمشاركة فيها.

واستنكر عدم تثبيت نحو 500 معلم يومي خلال العام الجاري، ورفض رئاسة عمان مقترح الاتحاد بحفظ حقهم في التثبيت، "ووضع مستقبلهم في مهب الريح في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل- على حد تعبيرهم".

وجدد الاتحاد استنكاره لتخلي إدارة (أونروا) عن كل الالتزامات والاتفاقيات الموقعة، والتي تحمي الموظفين وإنهائها للشراكة التي تحدثوا عنها كثيرًا في الفترة الماضية، عبر إنهائها برنامج الطوارئ دون الرجوع لأحد، بما يعرض الأمن الوظيفي لأكثر من ألف موظف للخطر.

كما رفض سياسة إرسال الرسائل التي تنهي عقود موظفي الطوارئ، والتي اعتبرها غير قانونية بموجب اتفاق موظفي LDC مع اتحاد الموظفين، ومخالفة قانونية لآلية التمديد لموظفي العقد الدائم.

ودعا الاتحاد القوى الوطنية والإسلامية ومجالس أولياء الأمور وجميع اللاجئين، إلى اعتبار تلك الإجراءات خطاً أحمر، وأن يمارسوا دورهم الوطني ومسؤولياتهم التاريخية في إجبار كل المعنيين للتراجع عن هذا القرار، وحماية قضية اللاجئين وخدماتهم.

وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومؤخراً قلصت الولايات المتحدة تبرعاتها، مما عمل على زيادة العجز المالي لديها.

وتقدم (أونروا) المساعدة والرعاية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وتنعكس هذه الأزمة على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يؤجل شروط دخول التجار الفلسطينيين الى الداخل حتى تشرين ثاني

الاحتلال يؤجل شروط دخول التجار الفلسطينيين الى الداخل حتى تشرين ثاني

قيادي فلسطيني مهاجماً السفير القطري: المندوب السامي وأدعو لطرده

قيادي فلسطيني مهاجماً السفير القطري: المندوب السامي وأدعو لطرده

الأحمد: لا يوجد حاجة لحوارات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة

الأحمد: لا يوجد حاجة لحوارات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

جنرال إسرائيلي: الحكومة قادرة على إيجاد حل للطائرات الورقية لكنها لا تريد

جنرال إسرائيلي: الحكومة قادرة على إيجاد حل للطائرات الورقية لكنها لا تريد

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

فيديو: اندلاع حريق هائل في خزان للغاز بالرام شمال مدينة القدس

فيديو: اندلاع حريق هائل في خزان للغاز بالرام شمال مدينة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

غدًا تنطلق مسيرة &#34;فلسطينيات نحو العودة&#34;

غدًا تنطلق مسيرة "فلسطينيات نحو العودة"

&#34;أيمن عودة&#34; ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

"أيمن عودة" ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

(تويتر) يحجب 35 حساباً لحماس وحزب الله داخل إسرائيل

(تويتر) يحجب 35 حساباً لحماس وحزب الله داخل إسرائيل

منوعات

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

&#34;المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها&#34;..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

"المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

عربي

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود