الأحمد: لا يوجد حاجة لحوارات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أنه لا يوجد حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة الوطنية بين الفصائل، وإنما المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.





وشدد الأحمد في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، في القاهرة، على التمسك بجمهورية مصر الشقيقة كوسيط نزيه يحظى بثقة كل فلسطيني وكل الفصائل، وهناك قرار من الجامعة العربية بتكليف مصر بهذا الشأن.





وقال: إن مصر وجهت دعوات بالفعل وبدأت التحرك مع الأطراف جميعا، مؤكدا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، ويجب أن تستلم حكومة الوفاق الوطني إدارة شؤون قطاع غزة بالكامل .

رام الله - دنيا الوطن