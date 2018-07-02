عاجل

  • انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخب البلجيكي والياباني

عربي

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين السورين الذين اضطروا للفرار من منازلهم في جنوب غرب سوريا نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين في المنطقة ارتفع إلى 270 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن أحدث أرقام لدى المنظمة الدولية تفيد بأن "عدد النازحين في الجنوب السوري تجاوز 270 ألفا في وقت قياسي".

وأضاف المسؤول الأممي في بيانه: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سوريا".

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن 70 ألف نازح سوري توجهوا إلى الحدود مع الأردن، حيث يقيم معظمهم في أراض قاحلة ودون تلقي أي مساعدات.

ومنذ بدء التصعيد في الجنوب السوري، أبقى الأردن المجاور، الذي استقبل سابقا أكثر من نصف مليون سوري منذ بداية الحرب، حدوده مغلقة خشية تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيه.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، للصحفيين، اليوم الاثنين، بعد اجتماع مع مسؤولين من الأمم المتحدة، إن شحنات المساعدات، التي أعدها الأردن، تنتظر الحصول على موافقات لدخول سوريا عبر الحدود الأردنية.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت الأسبوع الماضي أن 160 ألف شخص نزحوا فرارا من العمليات العسكرية في جنوب سوريا ولجأ أكثرهم إلى قرى ومناطق قرب الحدود مع الأردن وإسرائيل.

أخبار ذات صلة

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

بلير عن حرب العراق: ربما ارتكبنا أخطاء لكننا لم نكذب

بلير عن حرب العراق: ربما ارتكبنا أخطاء لكننا لم نكذب

عبر أدوات جديدة.. الحكومة السعودية تستدين 800 مليون دولار

عبر أدوات جديدة.. الحكومة السعودية تستدين 800 مليون دولار

دراسة إسرائيلية تكشف مستويات التطبيع مع الدول العربية

دراسة إسرائيلية تكشف مستويات التطبيع مع الدول العربية

الأردن: محاذير أمنية تمنع استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

الأردن: محاذير أمنية تمنع استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

شاهد: محاطاً بمجموعة من الراقصات.. هاكر ينشر صورةً مثيرةً للبغدادي

شاهد: محاطاً بمجموعة من الراقصات.. هاكر ينشر صورةً مثيرةً للبغدادي

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

غدًا تنطلق مسيرة &#34;فلسطينيات نحو العودة&#34;

غدًا تنطلق مسيرة "فلسطينيات نحو العودة"

&#34;أيمن عودة&#34; ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

"أيمن عودة" ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

(تويتر) يحجب 35 حساباً لحماس وحزب الله داخل إسرائيل

(تويتر) يحجب 35 حساباً لحماس وحزب الله داخل إسرائيل

منوعات

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

&#34;المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها&#34;..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

"المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

عربي

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود