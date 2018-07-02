الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين السورين الذين اضطروا للفرار من منازلهم في جنوب غرب سوريا نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين في المنطقة ارتفع إلى 270 ألف شخص.





وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن أحدث أرقام لدى المنظمة الدولية تفيد بأن "عدد النازحين في الجنوب السوري تجاوز 270 ألفا في وقت قياسي".





وأضاف المسؤول الأممي في بيانه: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سوريا".





وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن 70 ألف نازح سوري توجهوا إلى الحدود مع الأردن، حيث يقيم معظمهم في أراض قاحلة ودون تلقي أي مساعدات.





ومنذ بدء التصعيد في الجنوب السوري، أبقى الأردن المجاور، الذي استقبل سابقا أكثر من نصف مليون سوري منذ بداية الحرب، حدوده مغلقة خشية تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيه.





وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، للصحفيين، اليوم الاثنين، بعد اجتماع مع مسؤولين من الأمم المتحدة، إن شحنات المساعدات، التي أعدها الأردن، تنتظر الحصول على موافقات لدخول سوريا عبر الحدود الأردنية.





وكانت الأمم المتحدة ذكرت الأسبوع الماضي أن 160 ألف شخص نزحوا فرارا من العمليات العسكرية في جنوب سوريا ولجأ أكثرهم إلى قرى ومناطق قرب الحدود مع الأردن وإسرائيل.

رام الله - دنيا الوطن