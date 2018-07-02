جنرال إسرائيلي: الحكومة قادرة على إيجاد حل للطائرات الورقية لكنها لا تريد

رام الله - دنيا الوطنأكد الجنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي عميرام ليفين، أنه بالإمكان إيجاد حل للطائرات الورقية الحارقة، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تريد ذلك.وقال ليفين للقناة السابعة الإسرائيلية: "الحكومة كبلت يديها بنفسها، وتقول الآن بفم ملآن لسكان غلاف غزة: اصبروا فنحن مشغولون على الجبهة الشمالية".وأضاف: "المشكلة ليست عسكرية، ولكن عدم وجود خطة، واستخدام استراتيجية خاطئة، حيث إن ذلك سيورطنا في فتح جبهة ضد إيران، الأمر الذي سيشغلنا عن مواجهة حركة حماس".