جنرال إسرائيلي: الحكومة قادرة على إيجاد حل للطائرات الورقية لكنها لا تريد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي عميرام ليفين، أنه بالإمكان إيجاد حل للطائرات الورقية الحارقة، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تريد ذلك.
وقال ليفين للقناة السابعة الإسرائيلية: "الحكومة كبلت يديها بنفسها، وتقول الآن بفم ملآن لسكان غلاف غزة: اصبروا فنحن مشغولون على الجبهة الشمالية".
وأضاف: "المشكلة ليست عسكرية، ولكن عدم وجود خطة، واستخدام استراتيجية خاطئة، حيث إن ذلك سيورطنا في فتح جبهة ضد إيران، الأمر الذي سيشغلنا عن مواجهة حركة حماس".
أكد الجنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي عميرام ليفين، أنه بالإمكان إيجاد حل للطائرات الورقية الحارقة، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تريد ذلك.
وقال ليفين للقناة السابعة الإسرائيلية: "الحكومة كبلت يديها بنفسها، وتقول الآن بفم ملآن لسكان غلاف غزة: اصبروا فنحن مشغولون على الجبهة الشمالية".
وأضاف: "المشكلة ليست عسكرية، ولكن عدم وجود خطة، واستخدام استراتيجية خاطئة، حيث إن ذلك سيورطنا في فتح جبهة ضد إيران، الأمر الذي سيشغلنا عن مواجهة حركة حماس".
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