الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

العربية كونها لغة رسمية ولغة مهددة.



وبدوره، رحب النائب د. يوسف الجبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، المبادر ليوم اللغة العربية في الكنيست، بهذا البيان المؤازر للغة العربية ولمكانتها، وقال: "من المهم أن تصدر علانية هذه الأصوات المهمة الّتي تهتم باللغة العربية، وتحاول صون مكانتها من التهديدات اليمينية والعنصرية، ونحن نعمل وننسّق مع كل القوى الاجتماعية والاكاديمية والسياسية لصد هذه الهجمة الخطيرة على لغتنا وهويتنا".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الرابطة لدراسة اللغة والمجتمع في إسرائيل بيانًا، تستنكر فيه سعي الحكومة اليمينية في إسرائيل لإلغاء المكانة الرسمية للغة العربية من خلال بند في قانون القوميّة اليهودية، وحذّرت الرابطة من العواقب الّتي ممكن أن تحدث بفعل هذا المس بمكانة اللغة العربية على علاقات العرب واليهود في إسرائيل.وجاء في بيان الرابطة: "نحنُ نعارض هذا البند معارضةً تامة، وهذا الإلغاء المقترح لمكانة اللغة العربية، الّتي تمتلك المكانة الرسمية منذ 96 عامًا كلغة المجتمع العربي الأصلاني ولغة ترتبط أيضًا بالموروث اليهودي، ستكون له آثار مريبة وفظيعة، وبالتحديد على العلاقات في داخل المجتمع بالبلاد، إضافةًللعلاقات الخارجية".هذا ودعا البيان أعضاء الكنيست إلى رفض المقترح الخطير لإلغاء المكانة الرسمية للعربية، وإسقاطه من جدول عمل الكنيست.يُذكر، أن الجمعية الإسرائيلية لدراسة اللغة والمجتمع، هي مؤسسة أكاديمية تُعنى باللغة من المنظور الاجتماعي الواسع وتبحث السياقات الاجتماعية للاستعمالات اللغوية، تعقد المؤتمرات السنوية لأعضائها، ولها مجلة علمية مرموقة، وأيضًا تُعنى بدعم التعددية اللغوية، ولها اهتمام ودعم خاص باللغة