عاجل

  • انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخب البلجيكي والياباني

شؤون فلسطينية

فيديو: اندلاع حريق هائل في خزان للغاز بالرام شمال مدينة القدس

فيديو: اندلاع حريق هائل في خزان للغاز بالرام شمال مدينة القدس
خاص دنيا الوطن - 
أفاد الرائد نائل العزي، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، باندلاع حريق هائل مساء اليوم الاثنين، في خزان تزويد غاز ببلدة الرام شمال مدينة القدس.

وأكد العزي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن عمليات الدفاع المدني في القدس، أُبلغت بانفجار في خزان تزويد غاز، وتوجهت الطواقم إلى مكان الحادث، فوجدت أن الصمام الرئيسي لخزان غاز سعة 4000 لتر، انفجر نتيجة ضغط حصل به، ورافقه اشتعال النيران التي توسع امتدادها إلى أحد المخابز في المنطقة.

واشار إلى أن الدفاع المدني، أجلى بشكل مباشر، المنطقة من الموطنين وأغلقها، وشكّل منطقة أمان، لافتاً إلى أن الطواقم مازالت تعمل على احتواء التسرب.

وبين العزي، أن العمل امتد لعدة ساعات، خاصة أن التسرب جاء لـ 4000 لتر غاز، والتي تشكل خطراً على الطواقم.

ولفت إلى أن هناك خسائر مادية في المخبز، ومحلات تجارية مجاورة، نافياً في الوقت ذاته وجود أي إصابات أو وفيات.


 


 






أخبار ذات صلة

الاحتلال يؤجل شروط دخول التجار الفلسطينيين الى الداخل حتى تشرين ثاني

الاحتلال يؤجل شروط دخول التجار الفلسطينيين الى الداخل حتى تشرين ثاني

قيادي فلسطيني مهاجماً السفير القطري: المندوب السامي وأدعو لطرده

قيادي فلسطيني مهاجماً السفير القطري: المندوب السامي وأدعو لطرده

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

الأحمد: لا يوجد حاجة لحوارات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة

الأحمد: لا يوجد حاجة لحوارات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

جنرال إسرائيلي: الحكومة قادرة على إيجاد حل للطائرات الورقية لكنها لا تريد

جنرال إسرائيلي: الحكومة قادرة على إيجاد حل للطائرات الورقية لكنها لا تريد

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا) يدعو للاعتصام الأربعاء

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

البرلمان العربي يُقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

الرابطة الإسرائيلية للغة والمجتمع تستنكر المس بمكانة اللغة العربية

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

غدًا تنطلق مسيرة &#34;فلسطينيات نحو العودة&#34;

غدًا تنطلق مسيرة "فلسطينيات نحو العودة"

&#34;أيمن عودة&#34; ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

"أيمن عودة" ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

(تويتر) يحجب 35 حساباً لحماس وحزب الله داخل إسرائيل

(تويتر) يحجب 35 حساباً لحماس وحزب الله داخل إسرائيل

منوعات

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

&#34;المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها&#34;..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

"المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

عربي

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

الأمم المتحدة: نزوح 270 ألف سوري جنوب بلادهم خلال أسبوعين

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مصر تعلن عن موعد إنشاء أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود