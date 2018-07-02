فيديو: اندلاع حريق هائل في خزان للغاز بالرام شمال مدينة القدس





وأكد العزي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن عمليات الدفاع المدني في القدس، أُبلغت بانفجار في خزان تزويد غاز، وتوجهت الطواقم إلى مكان الحادث، فوجدت أن الصمام الرئيسي لخزان غاز سعة 4000 لتر، انفجر نتيجة ضغط حصل به، ورافقه اشتعال النيران التي توسع امتدادها إلى أحد المخابز في المنطقة.





واشار إلى أن الدفاع المدني، أجلى بشكل مباشر، المنطقة من الموطنين وأغلقها، وشكّل منطقة أمان، لافتاً إلى أن الطواقم مازالت تعمل على احتواء التسرب.





وبين العزي، أن العمل امتد لعدة ساعات، خاصة أن التسرب جاء لـ 4000 لتر غاز، والتي تشكل خطراً على الطواقم.





ولفت إلى أن هناك خسائر مادية في المخبز، ومحلات تجارية مجاورة، نافياً في الوقت ذاته وجود أي إصابات أو وفيات.































خاص دنيا الوطن -أفاد الرائد نائل العزي، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، باندلاع حريق هائل مساء اليوم الاثنين، في خزان تزويد غاز ببلدة الرام شمال مدينة القدس.