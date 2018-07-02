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وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية

وزير الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم، الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية، واطلع على الإجراءات التعسفية التي تتبعها وتمارسها سلطات الاحتلال لعرقلة الوصول إلى الحرم وأداء الصلاة فيه.

وبين ادعيس، أن إسرائيل حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية، فارضة قيوداً صارمة وقاسية بحق وصول المواطنين إليه، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وبين ادعيس، أن إجراءات وممارسات الاحتلال مستمرة منذ مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف من أجل تغيير طابعه الإسلامي وفرض واقع جديد، داعياً المواطنين إلى شد الرحال ودوام المرابطة بالحرم الإبراهيمي الشريف، وتكثيف وجودهم به، لقطع
الطريق على الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليه.

وأكد ادعيس على دورالقيادة والحكومة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المقدسات في ظل الحصار والاحتلال، منوهاً إلى أنه رغم كل تلك الاعتداءات والظلم والعدوان إلا أن شعبنا مصمم على الاستمرار في نضاله، حتى تحقيق أهدافه وطموحاته وحماية
مقدساته.

كما ترأس ادعيس اجتماعاً بتكليف من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله؛ لبحث واقع الحرم الإبراهيمي، وما يعانيه من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، يضم ممثلين عن محافظة الخليل والبلدية ولجنة إعمار الخليل والارتباط المدني والعسكري والدفاع المدني.

واستمع ادعيس لشرح لطبيعة انتهاكات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي الشريف ومعاناة المواطنين في منطقتي تل الرميدة وشارع الشهداء في البلدة القديمة وإعاقة سكانها بالدخول والخروج، بالإضافة إلى الجهود والمساعي المبذولة لحماية
 وترميم الحرم الإبراهيمي كتركيب أجهزة إنذار وإطفاء من أجل السلامة العامة.

هذا وأكد ادعيس للحضور اهتمام الحكومة ومتابعتها ودعمها لمحافظة الخليل، وخاصة الحرم الإبراهيمي والتكية الإبراهيمية شاكراً لجميع الجهات ذات العلاقة على تعاونهم المتواصل مع وزارة الأوقاف في كافات المجالات.

وفي سياق جولته التفقدية، بحث ادعيس مع مدير عام أوقاف الخليل، إسماعيل أبو الحلاوة والعاملين في مديرية أوقاف الخليل وموظفي الحرم الإبراهيمي الخطط الموضوعة لمواجهة استهداف الحرم الإبراهيمي، حيث أكد على أهمية وزارة الأوقاف وعلى ثقل الأمانة الملقاة على موظفيها، مبيناً بأنه على استعداد كامل
للتعاون مع كافة كوادر الوزارة من أجل العمل والبناء والتطوير والمحافظة على الأملاك الوقفية والمواقع الدينية المهددة.

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