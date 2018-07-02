غدًا تنطلق مسيرة "فلسطينيات نحو العودة"

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الشعب الفلسطيني للمشاركة في المسيرة النسائية التي تحمل اسم "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار".وتبدأ المسيرة غدا الثلاثاء، عند الساعة الخامسة عصرًا وتنتهي الساعة السابعة مساءً، وذلك على ارض مخيم العودة شرق مدينة غزة.وأضافت الهيئة، أن العديد من الفعاليات الداعمة والمساندة لهذه المسيرة ستنظم في أكثر من مدينة وبلد داخل فلسطين والوطن العربي والإسلامي والدول الأجنبية، داعيةً وسائل الإعلام لتغطية فعاليات المسيرة.