"أيمن عودة" ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

رام الله - دنيا الوطنقرر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منع النائب العربي أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة من حضور جلسات المجلس لمدة أسبوع.ووفق إذاعة (ريشت كان)، فإنه سيتم حرمان عودة من الجلسات العامة للكنيست واللجان بعد أن وجه شتائم لشرطي إسرائيلي بعد أن منعه الشرطي من زيارة الناشط الحقوقي جعفر فرح في مستشفى حيفا بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا المدينة.