(تويتر) يحجب 35 حساباً لحماس وحزب الله داخل إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنحجبت شركة (تويتر)، اليوم الاثنين، 35 حساباً لحركة حماس وحزب الله اللبناني داخل إسرائيل.وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، أنه تم إغلاق تلك الحسابات بطلب وجهته لإدارة شركة شبكة تويتر الاجتماعية، بحسب صحيفة (القدس).وطالب أردان شركة (تويتر) بإغلاق خمسة حسابات أخرى لحماس وحزب الله لا تزال نشطة، وتحرض على إسرائيل، وفق زعمه.وكتب الوزير الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية بموقع (تويتر): في الوقت الذي تقود فيه حماس إرسال الطائرات الورقية الحارقة في الجنوب ويهدد حزب الله سكان شمال البلاد ليس من الواضح لماذا تمتنع تويتر عن إزالة جميع الحسابات التابعة لهاتين الحركتين.