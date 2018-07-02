شؤون فلسطينية

"جوال" ستنشر نتائج توجيهي (الإنجاز) مجاناً

"جوال" ستنشر نتائج توجيهي (الإنجاز) مجاناً
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية (جوال) أنها ستقوم بنشر نتائج امتحان الثانوية العامة (الانجاز) مجانا وذلك فور الاعلان عنها رسميا، وذلك في إطار التشاور والتنسيق ما بين الشركة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما قامت الشركة بإعداد تطبيق خاص لطلبة (الانجاز) لمعرفة نتائجهم من خلاله وهذا التطبيق الاول من نوعه في فلسطين. 

وبهذا الصدد، أعلنت الشركة عن تقديم هذه الخدمة بشكل مجاني لهذا العام، سيما وأن إيرادات الرسائل القصيرة الخاصة بالنتائج كانت في العام الماضي تمنح لوزارة التربية والتعليم العالي، لاستخدامها في مشاريع تنموية.

وتمنت (جوال) التوفيق والنجاح  للطلبة في إمتحان (الانجاز) معربة عن إعتزازها الكبير بالشراكة الدائمة مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم ابنائنا الطلبة وينعكس بشكل  إيجابي على تحصيلهم العلمي وتعزيز المعرفة لديهم.

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