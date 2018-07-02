دولي

بشكل سري.. وزراء بريطانيا يتدربون على وفاة الملكة "إليزابيث"

بشكل سري.. وزراء بريطانيا يتدربون على وفاة الملكة "إليزابيث"
الملكة إليزابيث
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن قيام وزراء المملكة المتحدة، بإجراء تدريب على وفاة الملكة إليزابيث، بشكل سري؛ للاستعداد لعشرة أيام من الحداد الوطني.

ووفق الصحيفة، فقد شهد التدريب الذي يُعرف باسم (دوف كاستل)، وزراء الحكومة ومسؤولي (وايت هول)؛ للاستعداد لليوم التالي لوفاة الملكة.

وجاءت هذه الخطة، بعد أيام من انسحاب الملكة البالغة من العمر 92 عامًا من الخدمة في الذكرى المئوية لوسام سانت مايكل وسانت جورج، في كاتدرائية سانت بول؛ لأنها كانت مريضة.

من ناحيتها، قالت صحيفة (صنداي تايمز)، إن: هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها سياسيون إلى موظفي الخدمة المدنية، في الغرفة نفسها؛ لمناقشة الخطط التي قد تشمل رئيس الوزراء الذي يتحدث إلى المواطنين بعد وفاة الملكة.

أخبار ذات صلة

&#34;جوال&#34; ستنشر نتائج توجيهي (الإنجاز) مجاناً

"جوال" ستنشر نتائج توجيهي (الإنجاز) مجاناً

إسرائيل تمنع دخول يهودية بسبب نشاطها في حركة (BDS)

إسرائيل تمنع دخول يهودية بسبب نشاطها في حركة (BDS)

77 % من الإسرائيليين لا يعلقون أمالًا كبيرة على صفقة ترامب

77 % من الإسرائيليين لا يعلقون أمالًا كبيرة على صفقة ترامب

هآرتس: نتنياهو يضغط على أربع دول لنقل سفاراتها إلى القدس

هآرتس: نتنياهو يضغط على أربع دول لنقل سفاراتها إلى القدس

ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: هناك كيمياء جيدة بيننا

ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: هناك كيمياء جيدة بيننا

لجنة أفريقية لاسترداد 100 مليار دولار منهوبة في الخارج

لجنة أفريقية لاسترداد 100 مليار دولار منهوبة في الخارج

لوبيز أوبرادور يتصدر الانتخابات الرئاسية في المكسيك

لوبيز أوبرادور يتصدر الانتخابات الرئاسية في المكسيك

بوتين يتصل بالملك الإسباني ويعلق على فوز المنتخب الروسي

بوتين يتصل بالملك الإسباني ويعلق على فوز المنتخب الروسي

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

غدًا تنطلق مسيرة &#34;فلسطينيات نحو العودة&#34;

غدًا تنطلق مسيرة "فلسطينيات نحو العودة"

&#34;أيمن عودة&#34; ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

"أيمن عودة" ممنوع من حضور جلسات الكنيست لمدة أسبوع

سلطات الاحتلال تجري قياسات لمنازل خان الأحمر قبل هدمها

سلطات الاحتلال تجري قياسات لمنازل خان الأحمر قبل هدمها

مجدلاني: الإملاءات الأمريكية أدت لأن تعلق الحكومة الأسترالية دعمها للسلطة

مجدلاني: الإملاءات الأمريكية أدت لأن تعلق الحكومة الأسترالية دعمها للسلطة

صيدم يبحث تأسيس حاضة للأبحاث ويجتمع برئيس جامعة &#34;فاسار&#34;

صيدم يبحث تأسيس حاضة للأبحاث ويجتمع برئيس جامعة "فاسار"

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستون

بنك فلسطين.. الشريك الاستراتيجي لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستون

قوات الاحتلال تنصب &#34;كرفانات&#34; بمحاذاة معسكر للجيش شرقي الخليل

قوات الاحتلال تنصب "كرفانات" بمحاذاة معسكر للجيش شرقي الخليل

وزيرة الاقتصاد الوطني تتفقد عدداً من المصانع العاملة في مدينة أريحا الصناعية

وزيرة الاقتصاد الوطني تتفقد عدداً من المصانع العاملة في مدينة أريحا الصناعية

منوعات

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

صافيناز تحتفل بفوز روسيا على طريقتها الخاصة

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

هذا الطفل أصبح من أوسم النجوم في العالم

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

صور: لا للشامبو.. نجمات ضد غسيل الشعر إلا نادرا

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

إيرانية تخضع لـ50 عملية تجميل لتبدو مثل أنجلينا جولي .. شاهد شكلها

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

&#34;المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها&#34;..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

"المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

عربي

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

بلير عن حرب العراق: ربما ارتكبنا أخطاء لكننا لم نكذب

بلير عن حرب العراق: ربما ارتكبنا أخطاء لكننا لم نكذب

عبر أدوات جديدة.. الحكومة السعودية تستدين 800 مليون دولار

عبر أدوات جديدة.. الحكومة السعودية تستدين 800 مليون دولار

دراسة إسرائيلية تكشف مستويات التطبيع مع الدول العربية

دراسة إسرائيلية تكشف مستويات التطبيع مع الدول العربية