بشكل سري.. وزراء بريطانيا يتدربون على وفاة الملكة "إليزابيث"

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن قيام وزراء المملكة المتحدة، بإجراء تدريب على وفاة الملكة إليزابيث، بشكل سري؛ للاستعداد لعشرة أيام من الحداد الوطني.ووفق الصحيفة، فقد شهد التدريب الذي يُعرف باسم (دوف كاستل)، وزراء الحكومة ومسؤولي (وايت هول)؛ للاستعداد لليوم التالي لوفاة الملكة.وجاءت هذه الخطة، بعد أيام من انسحاب الملكة البالغة من العمر 92 عامًا من الخدمة في الذكرى المئوية لوسام سانت مايكل وسانت جورج، في كاتدرائية سانت بول؛ لأنها كانت مريضة.من ناحيتها، قالت صحيفة (صنداي تايمز)، إن: هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها سياسيون إلى موظفي الخدمة المدنية، في الغرفة نفسها؛ لمناقشة الخطط التي قد تشمل رئيس الوزراء الذي يتحدث إلى المواطنين بعد وفاة الملكة.