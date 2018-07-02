سلطات الاحتلال تجري قياسات لمنازل خان الأحمر قبل هدمها

رام الله - دنيا الوطنقامت سلطات الاحتلال، بإجراء قياسات للبيوت في قرية خان الأحمر، المقرر هدمها، حسب ما ذكره سكان من القرية.وأكد مصدر أمني التفاصيل في محادثة مع صحيفة "هآرتس" وقال "لن يحدث أي إجلاء الليلة".وخلال الشهر الأخير، منذ أن سمحت المحكمة العليا بهدم منازل القرية، وصل الجيش إلى الموقع، وقام بإجراء قياسات مختلفة للمنطقة والبيوت وفحصوا الطرق لدخول المركبات والجرافات.وأثارت عملية القياس التي استغرقت ساعات طويلة، أمس، تخوف السكان من نية تنفيذ الهدم في غضون ساعات قليلة.ويشار إلى أن قرار القضاة نوعام سولبرغ، عنات بارون وياعيل فيلنر، أعطى الضوء الأخضر بهدم القرية في أي وقت ابتداء من مطلع حزيران/ يونيو.