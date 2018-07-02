مجدلاني: الإملاءات الأمريكية أدت لأن تعلق الحكومة الأسترالية دعمها للسلطة

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، قرار الحكومة الأسترالية، اليوم، الاثنين،" تعليق المساعدات المباشرة المقدمة للفلسطينيين، إلى حين التأكد من عدم استخدامها لتمويل عائلات الأسرى، ومنفذي العمليات ضد إسرائيل" ، بأنه رضوخ للاملاءات الأمريكية الاسرائيلية واستجابة للضغوط ،وللدعاية التي يقوم بها الاحتلال في اطار حملته على السلطة الفلسطينية.ودعا مجدلاني الحكومة الاسترالية للعدول عن هذا القرار الذي يأتي في وقت تحاول فيه ادارة ترامب وبالشراكة مع الاحتلال ممارسة المزيد من الضغوط على القيادة الفلسطينية، ومحاصرتها سياسيا ، من أجل القبول بما تسمى صفقة القرن.وأضاف مجدلاني: حكومة الاحتلال هي التي تمول ارهاب دولة منظم وتدعم جمعيات الاستيطان ، وكذلك ما تسمى شبيبة التلال المتطرفة والتي احرقت عائلة دوابشة، وكذلك جريمة الطفل ابو خضير، والأجدر وقف الدعم لهذه الحكومة المتطرفة ومعاقبتها، وليس ممارسة العقوبات على شعب تحت الاحتلال.وأكد أن الشعب الفلسطيني والقيادة ستبقى وفية للمناضلين فهم اسرى وفق اتفاقيات جنيف، وان كافة الضغوطات لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال حتى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة.