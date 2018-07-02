77 % من الإسرائيليين لا يعلقون أمالًا كبيرة على صفقة ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، أعدته جامعة تل أبيب، أن الإسرائيليين لا يعلقون أمالًا كبيرة، على خطة السلام التي يدفعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المنطقة لحل الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي.
وأظهر الاستطلاع، أن 77 % من المستطلعة آراؤهم يوافقون على أن المصالح الإسرائيلية مهمة جدا للرئيس الأمريكي، في حين أن 60% وافقوا أن المصالح الفلسطينية غير مهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي.
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، أعدته جامعة تل أبيب، أن الإسرائيليين لا يعلقون أمالًا كبيرة، على خطة السلام التي يدفعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المنطقة لحل الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي.
وأظهر الاستطلاع، أن 77 % من المستطلعة آراؤهم يوافقون على أن المصالح الإسرائيلية مهمة جدا للرئيس الأمريكي، في حين أن 60% وافقوا أن المصالح الفلسطينية غير مهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي.
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