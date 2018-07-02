77 % من الإسرائيليين لا يعلقون أمالًا كبيرة على صفقة ترامب

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع رأي إسرائيلي، أعدته جامعة تل أبيب، أن الإسرائيليين لا يعلقون أمالًا كبيرة، على خطة السلام التي يدفعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المنطقة لحل الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي.وأظهر الاستطلاع، أن 77 % من المستطلعة آراؤهم يوافقون على أن المصالح الإسرائيلية مهمة جدا للرئيس الأمريكي، في حين أن 60% وافقوا أن المصالح الفلسطينية غير مهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي.