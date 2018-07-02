استشهاد فلسطينييْن برصاص الاحتلال شرق رفح





في السياق ذاته، أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، عن إصابة فتى (16 عاما) بجراح متوسطة، بعد تعرضه لطلق ناري بالكتف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، نقل على أثرها الى مستشفى أبو يوسف النجار جنوبي قطاع غزة.





إلى ذلك، أقدمت طائرات الاحتلال الاسرائيلي على استهداف مرصد للمقاومة الفلسطينية شرقي مدينة رفح.

رام الله - دنيا الوطناستشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الاسرائيلي، فيما أصيب آخريْن مساء اليوم الاثنين، بعد تسللهم الى الداخل الفلسطينيي شرق رفح جنوب قطاع غزة.