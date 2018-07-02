قوات الاحتلال تنصب "كرفانات" بمحاذاة معسكر للجيش شرقي الخليل

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، (كرفانات) جديدة بمحاذاة معسكر للجيش في منطقة وادي الحصين شرقي مدينة الخليل.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اصطحبت بناقلاتها المجرورة عدة (كرفانات) وشرعت بنصبها بمحاذاة معسكر لجيشها أنشأته خلال الشهر المنصرم في أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر بمنطقة وادي الحصين، قرب مستوطنة (كريات أربع).وعبر أهالي المنطقة عن تخوفهم من أن يكون نصب الكرفانات في منطقة قريبة من المستوطنة، وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول إلى الحرم الإبراهيمي، يصب في إطار إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، يتم ربطها بالمستوطنة المذكورة مستقبلاً.