وزيرة الاقتصاد الوطني تتفقد عدداً من المصانع العاملة في مدينة أريحا الصناعية





وعبرت الوزيرة عن إعجابها بإنتاج هذه المصانع والقدرة التنافسية، التي تتحلى بها، الأمر الذي يمكنها من المنافسة في الأسواق الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته على الجهود التي تبذلها الوزارة، وبالتعاون مع شركائها؛ لتوفير كل مقومات دعم الصناعة الفلسطينية، وتنميتها في مختلف المجالات.





كما استمعت الوزيرة خلال الزيارة التفقدية بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار والشركة المطورة للمدينة الصناعية، ومدير مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية إلى

النجاحات التي حققتها هذه المصانع وإمكانيات توسيع إنتاجها ومضاعفة قدرتها الإنتاجية لافتة إلى البدء في تصدير إنتاجها للأسواق الخارجية.

رام الله - دنيا الوطنتفقدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، عدداًمن المصانع العاملة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، واطلعت خلالها على إنتاجية هذه المصانع، والجاهزية لتصدير منتجاتها للأسواق الدولية.