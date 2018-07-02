بقيمة مليون دولار.. وزارة الصحة تُرسل أدوية لعلاج السرطان ومطاعيم للأطفال بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم، عن تجهيزها لشحنة أدوية خاصة بعلاج السرطان، ومطاعيم للأطفال، بقيمة مليون دولار، حيث سيتم تسييرها إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة، صباح غد الثلاثاء.وقال وزير الصحة د. جواد عواد في بيان صحفي: "تم التحضير بشكل عاجل لشحنة من الأدوية والمطاعيم، ويجري العمل على إصدار تصاريح العبور لها إلى القطاع، بحيث سيتم تسييرها يوم غد الثلاثاء من مستودعات الوزارة بنابلس إلى مستودعاتهافي قطاع غزة".وشدد الوزير عواد، على أن هناك متابعة من الرئيس، ورئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل قصارى جهودها في خدمة وعلاج المرضى، و توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، لأبناء شعبنا في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.