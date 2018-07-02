شؤون فلسطينية

بنك الأردن يُساهم بدعم المجتمع المحلي بالتعاون مع نادي شباب رام الله

بنك الأردن يُساهم بدعم المجتمع المحلي بالتعاون مع نادي شباب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
نظراً لأهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق تنمية مستدامة بين
أفراد الشعب الفلسطيني؛ ولأن هذا يعتبر من أولويات بنك الأردن؛ فقد أعلن البنك عن تقديم مساعدة مادية لنادي شباب رام الله، الذي يركز في نشاطاته على تحسين مستوى معيشة المواطنين المحتاجين في المدينة.

جاء هذا، خلال اجتماع عقد في مقر البنك الواقع في مدينة رام الله، بحضور السيد حاتم الفقهاء، المدير الإقليمي للبنك في فلسطين ومسؤولة العلاقات العامة السيدة رجاء الجبارين، والسيدان محمد حمد وجريس ريان عن نادي شباب رام الله.

وأكد السيد حاتم الفقهاء المدير الإقليمي لبنك الأردن على أن البنك سيكون سباقاً في دعم الأنشطة المحلية التنموية على كافة الأصعدة والمجالات، وذلك بهدف مساعدة العائلات المستورة لتتمكن من عيش حياة كريمة.

وقد أبدا الفقهاء إعجابه بالأعمال الخيرية والتعاونية التي يقدمها نادي شباب رام الله، وأثنى على جهودهم في خدمة المجتمع، وتنفيذ مشاريع ريادية وتطوعية مختلفة، آملا أن تعمم مثل هذه التجربة الاجتماعية على مختلف الأندية في جميع المناطق الفلسطينية.

بدوره، شكر السيد محمد حمد رئيس نادي شباب رام الله، بنك الأردن على دعمه وتحمله مسؤوليته الاجتماعية تجاه قضايا دعم المحتاجين ومساعدتهم، متمنين من جميع المؤسسات والشركات والبنوك، أن تنهج نفس النهج لتعظيم الأثر التنموي لهذه المشاركات في المجتمع.

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