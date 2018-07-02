وزير الاتصالات يستقبل مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الدكتور علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة.واستعرض الوزير، أهم الإنجازات التي تقوم بها الوزارة خلال السنة الحالية، وأهم الخطط والمشاريع التي تعمل على تحقيقها بالشراكة مع القطاعين الخاص والأكاديمي.وأطلع د. موسى الضيف على الجهود التي تبذلها الوزارة على الصعيد الدولي؛ لتحقيق أكبر مستوى دعم لفلسطين من خلال حشد الرأي العام الدولي، والمنظمات الدولية، التي تعنى بقطاع الاتصالات والبريد؛ لجلب الدعم لصالح فلسطين، لاسيما فيما يتعلق بالاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.من جانبه، شكر مستشار الرئيس وزارة الاتصالات على الجهود التي تبذلها، معبراً عن العلاقة التكاملية التي تربط كافة مؤسسات الدولة للوصول إلى هدف واحد، هو خدمة فلسطين والقضية الفلسطينية.وفي نهاية اللقاء تجول الدكتور الخالدي في مرافق الوزارة، وأطلعه المهندس سليمان الزهيري، وكيل وزارة الاتصالات على إدارات الوزارة، لاسيما مركز الحاسوب الحكومي، ومركز الاستجابة لطوارئ أمن المعلومات، ومركز الإبداع التكنولوجي، الخاص بالتدريب للموظفين الحكوميين في مجال الاتصالات والمعلوماتية، عدا عن الشراكات التي يقوم بها المركز مع القطاع الخاص والأكاديمي.