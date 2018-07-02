وزير الاتصالات يتسلم مطالب طلابية حول الأمان على الإنترنت





وأضاف الوزير أن الوزارة، قامت بإعداد مذكرة تفسيرية ومسودة قرار حول تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال على الأنترنت –child online protection-، إضافة إلى اعتماد نظام إدارة أمن المعلومات، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول المنطقة والذي يشكل جدار الأمن والحماية لكافة مؤسسات الوطن، بما يتعلق بالأمن السيبراني.



من جانبه، شكر ألفرد نوريا، وزارة الاتصالات على احتضان اللقاء والاستماع لرؤساء البرلمانات الطلابية، وقدم نبذة عن عمل هذه البرلمانات ونشاطاتها، مؤكداً أن الهدف منها وهو تنمية وعي الطلبة بآليات عمل البناء الاجتماعي، ودور الفرد داخله، وصقل شخصيته، وتعميم ثقافة الحقوق والواجبات.



وقدم المهندس إبراهيم أبو بكر، رئيس فريق الاستجابة لطوارئ أمن المعلومات في وزارة الاتصالات، عرضاً عن آليات الوزارة للأمان على الإنترنت ونصائح للأطفال والشباب لزيادة الأمان وتحصينهم على الشبكة العنكبوتية، وأبرز المخاطر.



وفي الختام، قدم الوزير مجموعة من الهدايا الرمزية المتمثلة بألبوم من طوابع البريد للحضور؛ ومن ثم تجولوا في مبنى الوزارة، بين مركز طوارئ أمن المعلومات، ومركز الحاسوب الحكومي، ومركز الإبداع التكنولوجي.



رام الله - دنيا الوطناستقبل د. علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفداً من البرلمانات الطلابية ومؤسسة الرؤية العالمية، ممثلة بمدير البرامج، ألفرد نوريا، وعفاف أبودية، مديرة مكتب جنين، وذلك ضمن نشاطاتهم في شهر الأمان على الإنترنت، في مقر الوزارة اليوم برام الله.وضم وفد البرلمانات الطلابية خمسة عشر طالباً وطالبة هم رؤساء البرلمانات، والذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً، لتسليم الوزير مجموعة من المطالب من الأطفال حول الأمان على شبكة الإنترنت.ورحب الدكتور موسى بفكرة البرلمانات، معتبراً أنها تؤسس لجيل واعٍ لكيفية المحافظة على حقوقه وحقوق المجتمع في ظل ما يقوم به الاحتلال من محاولات القمع والتجهيل، مضيفاً أن الحكومة تدعم كل ما من شأنه تعزيز دور هذه الفئة، لما تمثله من مستقبل حضاري لفلسطين.وتحدث د. موسى، عن دور الوزارة في الأمان على الإنترنت وتأسيس بنية تحتية ملائمة لنمو لقطاع التكنولوجيا، بما يشمل قانون المعاملات، قانون الجرائم الإلكترونية، وسياسة أمن المعلومات والمعتمدة من مجلس الوزراء 2012 لرفع مستوى الاستخدام الآمن لهذه التقنيات المتسارعة.وأشار إلى الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة لتوعية الأطفال والشباب والأهل بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن له والتوعية في مجال حقوق المواطنين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.