"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة فتاة شنقاً داخل منزلها بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة حول حادثة وفاة الفتاة (ي، خ)، (18 عاماً)، اليوم، الاثنين، بعدما وجدت مشنوقة داخل منزلها في منطقة مفترق الشعبية شرقي مدينة غزة.أوضح العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مشكلة عائلية وقعت مع الفتاة، مما دفعها للدخول في غرفتها، واستخدمت حبلاً وشنقت نفسها.وأشار البطنيجي إلى أنه عندما يعلق الشخص في الحبل، فيُكسر عنق العصب، فإن ذلك يؤدي إلى حالة إغماء، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الوفاة.